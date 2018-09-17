Шойгу: новой операции в Идлибе не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.

«Да», - ответил Шойгу на вопрос журналистов, верно ли это утверждение.

По словам Шойгу, в ближайшие часы Россия согласует с турецкой стороной все позиции, которые изложены в данном документе, говоря о том, согласна ли на это Турция.