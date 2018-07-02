Курорт, а не служба: каким будет технополис Минобороны «Эра»

25 июня Владимир Путин подписал указ №364 «О создании Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны». Теперь появление в курортной Анапе уникального научного центра, работающего в интересах обороны страны — вопрос лишь времени. Причем ближайшего: технополис «Эра» должен заработать уже в сентябре. О том, каким он будет, журналистам рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны генерал-майор Роман Кордюков, сообщает еженедельник «Звезда».

«Технополис станет единой площадкой, на которой будут созидать как ученые Минобороны, так и ведущие научные организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, - говорит, - врио начальника ГУНИД. - Он станет ядром системы, обеспечивающей внедрение прорывных технологий в интересах укрепления обороноспособности России. Это ключевой момент - то, что отличает будущий технополис от существующих технологических и инновационных парков. Модель технополиса уникальна, она позволит получать интересные для нас результаты с высокой степенью практического внедрения. Причем не только при разработке оружия, но и при производстве продукции двойного назначения».

17 гектаров, выделенных под будущий технополис, расположены буквально в 50 метрах от моря. Площадка условно разделена на две части: научную, где будут располагаться лаборатории, и жилую. Строительство идет днем и ночью, уже в сентябре откроются лабораторный корпус, жилые корпуса для военнослужащих и гражданских сотрудников, административный и социально-бытовой корпуса, а также спорткомплекс с бассейном. Читать далее…