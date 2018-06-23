В рязанском училище ВДВ состоялся самый массовый выпуск офицеров за последние годы

В Рязанском воздушно-десантном училище прошел самый массовый за последние годы выпуск молодых офицеров - более 450 лейтенантов и 350 прапорщиков отправятся служить в разные военные округа России.

От имени Сергея Шойгу десантников поздравил заместитель министра обороны Юрий Садовенко. Он выразил уверенность, что благодаря полученным знаниям молодые офицеры смогут решать любые поставленные перед ними задачи, крепить обороноспособность страны.