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Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео

Константин Федоров
13:17 12.04.2018
Выполнение боевых задач наводчиков и командиров боевых машин осложнялось плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки.

На Камчатке танковая рота соединения морской пехоты Тихоокеанского флота разгромила превосходящие силы условного противника в сложнейших условиях на полигоне Радыгино, сообщили в Минобороны РФ.

«Огонь вели из модернизированных танков Т-80 БВ, специально адаптированных под условия Крайнего Севера», - пояснили в ведомстве.

Во время выполнения стрельб танкисты совершенствовали навыки ведения огня на ходу по появляющимся и движущимся наземным целям. Средняя дальность до мишеней составляла около двух километров.

«Выполнение боевых задач наводчиков и командиров танков усложнялось плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе», - рассказали в Минобороны.

Во время учебного боя танкисты на практике освоили такие тактические приемы как танковые засады, совершение маневра во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий.

Кроме того, механики-водители отработали на полигоне навыки вождения техники на труднопроходимой местности с глубиной снега больше метра.

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