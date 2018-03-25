Почти тысяча боевиков сложили оружие и вышли из Восточной Гуты

В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами запрещенной в РФ группировки «Фейлак Ар-Рахман» достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте.

24 марта по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб, сообщили в Минобороны России.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами запрещенной в РФ группировки «Ахрар аш-Шам» из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.