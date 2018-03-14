США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о космическом оружии - Рогозин

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на базе Мирамар сообщил, что США могут выделить космические силы в качестве отдельного вида вооруженных сил.

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — подчеркнул Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что согласно договору между США, Великобританией и СССР 1967 года, в космическом пространстве запрещается размещать оружие массового уничтожения.