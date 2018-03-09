Российские военные врачи оказали медпомощь местным жителям в Сирии

Российским центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по мирному урегулированию сирийского конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в стране.

Совместный Координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, в свои дома в провинции Хомс вернулись тридцать один человек, в провинции Дейр-эз-Зор на восточный берег реки Евфрат – триста восемь.

Вместе с тем обстановка в Восточной Гуте остается сложной. Второй день продолжает действовать временный коридор в направлении Джисрейн-Млеха.

Развернуты необходимые элементы инфраструктуры, дежурят бригады скорой помощи. В готовности находятся медпункт, пункт раздачи горячего питания и транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы.

Предпринимаются усилия по нормализации обстановки в районе гуманитарного коридора с пунктом пропуска у населенного пункта Мухаям аль-Вафедин.

Однако боевики продолжают обстреливать мирных жителей, предпринимающих попытки выхода из Восточной Гуты. Огонь ведется в том числе и во время «гуманитарных пауз». За текущие сутки выйти из анклава никому из мирных жителей не удалось.

На нашу «горячую линию» продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. Доведенные до отчаяния люди готовы прорываться из зоны деэскалации даже минуя пункты пропуска.

Также отдельные представители незаконных вооруженных формирований активизировали попытки выхода на сирийские правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон с целью обсуждения вопроса размежевания с запрещенной террористической организацией «Джабхат ан-Нусра».

Несмотря на сложную обстановку в отдельных районах страны, российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

Сегодня представители Центра по примирению обеспечили безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в городе Дума.

На 13 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 74 тонны продовольствия и медикаментов.

Кроме того Центром по примирению была организована и проведена гуманитарная акция. Жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск были доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 1,9 тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь шестидесяти шести сирийцам, включая двадцать семь детей.