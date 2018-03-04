В Североморске состоялась церемония закрытия чемпионата ВМФ РФ по хоккею

Главнокомандующий ВМФ России вручил медали, кубки и грамоты за 1-е место команде Северного флота, за 2-е место – команде Тихоокеанского флота, за 3-е место команде Черноморского флота.

Выступая перед участниками церемонии, Королев отметил, что «сегодня в истории ВМФ по-настоящему знаковое событие - мы впервые провели чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею с шайбой в Североморске – главной базе Севфлота».

«В ВМФ хоккей с шайбой стал одним из наиболее популярных, зрелищных и любимых видов спорта не только среди военнослужащих флотов, но и среди курсантов и офицеров высших военно-морских учебных заведений, воспитанников Нахимовского военно-морского училища», - сказал главком Военно-морского флота..

По словам Королева, главным командованием ВМФ России уделяется большое внимание развитию хоккея с шайбой в воинских частях и организациях Военно-морского флота.

«Мы делаем все для сохранения и приумножения славных спортивных традиций, воспитания настоящих мужчин – защитников Родины. Сейчас на Тихоокеанском флоте сформировано девять, на Северном флоте – двадцать хоккейных команд. Две хоккейных команды - на Балтийском и одна - на Черноморском флотах. Наряду с этим, организованы секции и сформированы сборные команды по хоккею с шайбой в филиалах Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и Севастополе. Результатом этой работы стала победа сборной команды ВМФ на первом чемпионате ВС РФ в 2014 году в Санкт-Петербурге. В 2015 году сборная команда Военно-морского флота повторила успех в Чебаркуле, а осенью прошлого года стала обладателем Кубка ВС РФ», - сообщил Королев.

Говоря об участии ВМФ в развитии отечественных хоккейных традиций, Королев особо отметил, что «для РФ хоккей с шайбой является национальным видом спорта. А тренеры и игроки сборной команды России – гордостью страны. Мы помним наши великие достижения на хоккейной арене. В 2015 году приказами главнокомандующего ВМФ двум морским буксирам и одному судну тылового обеспечения присвоены имена заслуженных спортсменов и легендарных хоккейных тренеров ЦСКА и сборной СССР. Это «Виктор Тихонов», «Анатолий Тарасов» и «Всеволод Бобров», которые как настоящие труженики льда продолжают сегодня трудиться на море».