Воронежской школе присвоили имя погибшего в Сирии летчика

Решением комиссии по культурному наследию при администрации Воронежа городской школе № 85 присвоено имя Героя России Романа Филипова, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления информации мэрии Ольгу Извекову.

«На заседании комиссии по культурному наследию при администрации Воронежа единогласно поддержана инициатива присвоить учебному заведению имя погибшего героя», – сказала она.

По ее словам, в ближайшее время будет изготовлена мемориальная доска, которую торжественно установят на здание школы № 85, где Роман Филипов учился с 1-го по 11-й класс.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему летчику звания Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», – сказано в сообщении.

В Москве у здания Национального центра Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной организован мемориал, посвященный пилоту Су-25.

Тело Романа Филипова возвращено в Россию, его похоронят с воинскими почестями в Воронеже 8 февраля.