Россия и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества

Российская Федерация и Вьетнам подготовили трехлетний план военного сотрудничества. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с вьетнамским президентом Чан Дай Куангом в Ханое.

«Мы подготовили план на ближайшие три года – с 2018-го по 2020-й, – план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений», – уточнил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу особо подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Вьетнамом носит стратегический и дружественный характер. По мнению министра обороны, этот факт подтверждается и регулярностью встреч между президентами двух государств.

Министр обороны РФ во время визита в Ханой также провел встречу с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. На ней Шойгу обозначил сроки подписания упомянутого выше плана о сотрудничестве.

«Рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время», – констатировал министр.

Кроме того, ранее Шойгу встретился с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем. Глава Минобороны РФ в ходе беседы с коллегой отметил, что Россия готова поделиться с вьетнамскими партнерами опытом использования техники в реальных боевых условиях.