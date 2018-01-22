Шойгу проведет переговоры с министром национальной обороны Вьетнама
Глава Минобороны России прибыл с официальным визитом во Вьетнам, где обсудит военно-техническое сотрудничество.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сергей Шойгу прилетел в Ханой, где во вторник проведет переговоры с министром национальной обороны республики Нго Суан Литем.
«Кроме того, программой пребывания предусмотрены встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Компартии страны Нгуен Фу Чонгом», – добавила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Напомним, Шойгу прибыл во Вьетнам из Лаоса, где встречался с министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и премьером Тхонглуном Сисулитом.