Шойгу проведет переговоры с министром национальной обороны Вьетнама

Сергей Шойгу прилетел в Ханой, где во вторник проведет переговоры с министром национальной обороны республики Нго Суан Литем.

«Кроме того, программой пребывания предусмотрены встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом и генеральным секретарем Центрального комитета Компартии страны Нгуен Фу Чонгом», – добавила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Напомним, Шойгу прибыл во Вьетнам из Лаоса, где встречался с министром обороны Тянсамоном Тяннялатом и премьером Тхонглуном Сисулитом.