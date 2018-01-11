Сирийские боевики нарушили режим перемирия в четырех провинциях

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев беспорядочной стрельбы.

В частности, в провинции Латакия – четыре случая, в Алеппо и Хомсе – по два, в Дамаске – один. Установлено, что стрельба из минометов и стрелкового оружия велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Маалюля провинции Дамаск: местному населению доставили 2,8 тонны продовольствия. Медицинскую помощь получили 22 человека.

Кроме того, обеспечена безопасность прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа.

В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.