День оружейника отмечается в России

Сегодня, 19 сентября, в России отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса страны.

В организациях ОПК сегодня трудятся около двух миллионов человек. Празднование пройдет во всех городах, где действуют предприятия оборонного комплекса, но особенно масштабно отметят в традиционных оружейных центрах - Ижевске и Туле.

Президент РФ Владимир Путин накануне поздравил работников ОПК с профессиональным праздником. На заседании военно-промышленной комиссии президент отметил, что современные российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые опережают любые зарубежные аналоги, и поручил обеспечить приоритет в оборонно-промышленном комплексе отечественным предприятиям.