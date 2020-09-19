Путин: оружие РФ превосходит разработки других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент оружие РФ превосходит разработки других стран, хотя ранее нам приходилось быть в роли догоняющих.

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, и, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня (виды оружия – прим. ред.)», - сказал Путин.

Он добавил, что ранее нашей стране приходилось быть в роли догоняющих, особенно касательно атомного и ядерного оружия и средств его доставки. Иногда, по словам главы государства, это ставило Россию в сложное положение, но теперь такие ситуации остались в прошлом.