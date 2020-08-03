Новый самолет МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца 2020 года

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что новый российский самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года.

«Вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14, до конца года мы должны эту работу завершить, проходят необходимые отработки», - рассказал Слюсарь.

Отмечается, что российский МС-21-300 проходит сертификационные испытания. О возобновлении испытаний после паузы, связанной с COVID-19, ранее сообщили в ОАК.