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Группы воздушного прикрытия сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

В результате боевой работы были уничтожены более 20 беспилотников самолетного типа «TOR», «Шарк» и «Лелека», также ликвидированы более 30 тяжелых ударных коптеров типа «Баба-яга».
26-07-2026 06:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» сорвали воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Группы воздушного прикрытия обнаружили приближение нескольких групп беспилотников ВСУ. Противник пытался провести разведку позиций и нанести удары тяжелыми коптерами.

Наши военнослужащие организовали их сопровождение и перехват до выхода БПЛА к позициям подразделений группировки войск. В результате боевой работы были уничтожены более 20 беспилотников самолетного типа «TOR», «Шарк» и «Лелека».

Кроме того, ликвидированы более 30 тяжелых ударных коптеров типа «Баба-яга». Действия групп воздушного прикрытия сорвали атаку и не позволили противнику провести разведку, а также нанести удары по позициям группировки.

В военном ведомстве ранее сообщили, что инженерные подразделения ВДВ в Запорожской области расчистили путь штурмовым группам. Они уничтожили заминированные пути подхода к переднему краю.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #перехват #бпла #ВСУ #спецоперация #атака #уничтожение #запорожская область #Гексакоптеры
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