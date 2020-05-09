Из Энгельса в Москву: «Медведи» и «Белые лебеди» полетели на Парад Победы

Сегодня, 9 Мая, над Саратовом и Энгельсом прошли стратегические бомбардировщики. Самолеты Ту-95МС и Ту-160 вылетели с Энгельской авиабазы и направились на Парад Победы в Москву.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - «Медведь») - оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила».

Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-160 («Белый лебедь») - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.