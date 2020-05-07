«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку воздушного парада над Городом воинской славы Владикавказом в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Всего в тренировке приняло участие 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете были задействованы авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы», - говорится в сообщении.

Воздушная часть авиационного парада, в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., пройдет 9 мая с.г. в 10.00 по местному времени в Республике Северная Осетия - Алания во Владикавказе.

Ми-8АМТШ «Терминатор - модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3000 м до 6000 м – 0,7 … 0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов.

Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.