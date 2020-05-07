Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы

Александр Пешков
10:42 07.05.2020
Авиационные группы ЮВО провели генеральную тренировку воздушной части парада над Владикавказом ко Дню Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку воздушного парада над Городом воинской славы Владикавказом в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Всего в тренировке приняло участие 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете были задействованы авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы», - говорится в сообщении.

Воздушная часть авиационного парада, в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., пройдет 9 мая с.г. в 10.00 по местному времени в Республике Северная Осетия - Алания во Владикавказе.

Ми-8АМТШ «Терминатор - модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. 

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Основное оружие «Ночного охотника» - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3000 м до 6000 м – 0,7 … 0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести  килограммов.

Ми-35 – многоцелевой ударный вертолет, «летающая боевая машина пехоты», модернизированный вариант Ми-24. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата07.05.2020, 00:00
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:37 В стране и мире
Более 177 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса
11:31 В стране и мире
Видео
Взлет и пилотирование в парах: в Таджикистане прошла репетиция Парада Победы
11:25 В стране и мире
Собянин назвал стабильной динамику госпитализаций в Москве
11:03 В стране и мире
В Москве выявили 6 703 новых случая заболевания коронавирусом
10:57 В стране и мире
Видео
В едином строю: кадры генеральной репетиции воздушного Парада Победы во Владивостоке
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.