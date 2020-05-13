Путин поручил ускорить госзакупки авиатехники

Россия будет поддерживать отечественный авиапром, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. В связи с этим российский президент Владимир Путин поручил перенести государственные закупки авиационной техники на более ранний срок.

«У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сделать их, что называется, "влево" по графику - осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время», - заявил российский лидер на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Он уточнил, что речь идет в том числе о закупке 66 вертолетов в рамках программы развития санитарной авиации. По мнению главы государства, проведение госзакупок раньше намеченного срока позволило бы поддержать авиационную отрасль в нынешней непростой экономической ситуации.