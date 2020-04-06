Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» завершены на Северном флоте
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте. Об этом сообщает пресс-служба СФ.
В сообщении говорится, что в настоящее время корабль совершает переход в Балтийское море. Испытания проходили с 20 ноября прошлого года в несколько этапов.
В частности, фрегат совершил стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс» по мишеням, имитирующим береговые и морские цели.
Кроме того, была проверена работа артиллерийских установок и совершены торпедные стрельбы.
В пресс-службе СФ сообщили, что после завершения государственных испытаний фрегат будет передан в состав ВМФ России. Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что это произойдет в 2020 году.
Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль, при этом развивая скорость до 30 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток.