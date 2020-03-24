Создано новое остекление для истребителей Су-30 и Су-35

Специалисты холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» разработали высокотехнологичные стекла для самолетов и вертолетов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в структуру которой входит компания.

Новые материалы созданы на основе полиметилметакрилата (ПММА) и обладают высокими прочностными характеристиками и термической стабильностью.

«Основные преимущества новых материалов перед иностранными образцами - повышенная стойкость к поверхностному растрескиванию и сохранение прочностных характеристик после длительного нагрева в течение 100 часов при температуре 160 ºC, а также при кратковременном нагреве до 180 ºС. Именно до такого уровня может подниматься температура лобового остекления самолета при полете на сверхзвуковой скорости», говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, новые стекла могут применяться не только при производстве авиатехники, но и в космической, судостроительной и железнодорожной отрасли.

Серийное производство новых высокотехнологичных стекол планируется развернуть на предприятии НИИ полимеров холдинга «РТ-Химкомпозит». На площадке уже организовано наукоемкое малотоннажное производство необходимых материалов.

Генеральный директор АО «НИИ полимеров» Вадим Луконин рассказал, что материалы могут быть использованы как в остеклении истребителей Су-35, Су-30, Су-34, МиГ-29, так и для иллюминаторов пассажирских лайнеров типа Sukhoi Superjet и МС-21.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен. Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.