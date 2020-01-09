Названы сроки передачи флоту АПЛ «Казань»

Военно-морской флот РФ получит головную атомную подводную лодку проекта 885М «Ясень-М» «Казань» в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Сентябрь-октябрь», - передает ТАСС ответ главы ОСК на соответствующий вопрос.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Двадцать пятого декабря другая атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске.

Ранее гендиректор АО «ПО "Севмаш"» Сергей Воронько в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что предприятие передаст ВМФ России четыре атомные подводные лодки в 2020 году, в том числе два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» - «Казань» и «Новосибирск».