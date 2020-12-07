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«Хорошо себя зарекомендовали»: Чемезов рассказал об успешном применении беспилотников «Калашникова» в Сирии

Андрей Аркадьев
13:42 07.12.2020
Также разработанный в Ростехе ударный беспилотник «Корсар» проходит опытную эксплуатацию.
«Хорошо себя зарекомендовали»: Чемезов рассказал об успешном применении беспилотников «Калашникова» в Сирии
© Фото: ZALA AERO GROUP

Ударные беспилотники российского концерна «Калашников» хорошо себя зарекомендовали во время боевых действий в Сирии, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Беспилотники "Калашникова" участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает», - заявил он.

По словам главы Ростеха, эти беспилотники не только разведывательные, но и боевые. Чемезов подчеркнул, что несмотря на их компактность и меньшую по сравнению с большими беспилотниками мощность, они продемонстрировали высокую эффективность.

Чемезов добавил, что разработанный в Ростехе ударный беспилотник «Корсар» проходит опытную эксплуатацию.

На военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые компания Zala Aero Group, входящая в состав концерна «Калашников», показала новый БПЛА «Ланцет». Ударный беспилотник «ZALA Ланцет» способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель. Новинку можно отнести к оружию последнего поколения – барражирующим боеприпасам. Этот комплекс способен наносить удары в воздухе, на воде и земле без создания наземной и морской инфраструктуры.

Беспилотник «Корсар» впервые продемонстрирован широкой публике в рамках Парада Победы 9 мая 2018 года в Москве. Главные задачи БПЛА - разведка, доставка грузов, нанесение ударов и ведение радиоэлектронной борьбы.

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