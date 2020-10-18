«От шасси до воды было 10 сантиметров»: пилот вертолета о спасении тонущих людей на Балтике

Заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин рассказал команде «Военной приемки» об уникальном опыте экстремального пилотирования вертолета при спасении тонущих людей во время шторма на Балтике. Чтобы оперативно спасти сотни терпящих бедствие, ему пришлось практически сесть на воду, чего другие спасательные службы сделать были не в состоянии.

«От шасси до воды было от 10 сантиметров до 1 метра. Бортмеханик лежал животом на полу, высунув голову из двери, и диктовал мне метраж, чтобы я не опустился и не зацепил хвостовым винтом волну», - вспоминает Базыкин в эфире «Военной приемки».

Спасатели в этот момент вручную затаскивали на борт вертолета тонущих людей. Риск был неслыханным: ни шведские, ни финские, ни норвежские спасатели не решились на такое опасное предприятие.

Испытатель сравнил вертолетный двигатель, способный работать в настолько сложных условиях, с автоматом Калашникова: мотор становится «бессмертным» и должен быть максимально исследован и использован для нужд авиации.