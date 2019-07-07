Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21

Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов во время открытия совещание по выполнению производственных программ предприятия.

При этом Борисов отметил, что одно воздушное судно будет испытано с российским двигателем ПД-14.

«Строятся еще две опытные машины, одна из которых предназначена для летных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведется активная работа по подготовке серийного производства МС-21», - сказал Борисов.

Российский вице-премьер добавил, что начало поставок серийных самолетов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год. По его словам, в настоящий момент построены три таких воздушных судна для летных испытаний и одно для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте.

Борисов уточнил, что портфель твердых заказов, сформированный корпорацией «Иркут», составляет 175 машин.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Помимо этого, планируется создать вариант МС-21-400 (до 250 мест). Впервые авиалайнер МС-21-300 поднялся в воздух в мае 2017 года.