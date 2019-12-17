Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В ЦАГИ испытали модель перспективного малошумного самолета

Александр Пешков
13:08 17.12.2019
Опыты проводились при числах Маха 0,2 на малых скоростях и 0,75-0,8 на больших.
В ЦАГИ испытали модель перспективного малошумного самолета
© Фото: ЦАГИ

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского завершили первый этап исследований полумодели перспективного малошумного ближнемагистрального самолета. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Особенностью этого летательного аппарата является крыло малой стреловидности, позволяющее обеспечить ламинарное обтекание, и расположение двигателей над задней кромкой крыла. Такая компоновка дает авиалайнеру три преимущества: это снижение сопротивления, экранирование крылом шума от двигателя и защита от попадания посторонних предметов при взлете и посадке. Применение современных профилей позволило сохранить ту же скорость, что и у предшественников — 830–850 км/ч», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что концепция перспективного малошумного авиалайнера нового поколения начала разрабатываться ЦАГИ в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники в 2002–2010 годах и на период до 2015 года». Первые исследования проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе института в 2013 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.12.2019, 02:13
Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Дата17.12.2019, 07:33
За ядерным щитом: в России празднуется День Ракетных войск стратегического назначения
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.12.2019, 08:55
Изготовлена первая партия новейших самоходок «Коалиция-СВ»
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:25 В стране и мире
Борисов и Асад обсудили восстановление Дамаском контроля над нефтяными месторождениями
13:15 В стране и мире
Участники многотысячного митинга у стен Рады применили перцовый газ
13:14 В стране и мире
Видео
Россия выделит на восстановление Сирии около $17 млн структурам ООН
13:11 В стране и мире
Бомбардировщик Ту-22 совершил экстренную посадку на грунт под Астраханью
13:09 В стране и мире
Путин назвал улучшение экологии общенациональной задачей
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бронзит оценил шансы получить премию «Оскар»
Видео
Перцовый баллончик против швабры: противостояние грабителя и сотрудницы АЗС под Новосибирском попало на видео
Ученые решили еще одну загадку острова Пасхи
Названы самые опасные алкогольные напитки
Видео
Отец представляется полковником ГРУ: раскрыты подробности жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.