В ЦАГИ испытали модель перспективного малошумного самолета

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского завершили первый этап исследований полумодели перспективного малошумного ближнемагистрального самолета. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Особенностью этого летательного аппарата является крыло малой стреловидности, позволяющее обеспечить ламинарное обтекание, и расположение двигателей над задней кромкой крыла. Такая компоновка дает авиалайнеру три преимущества: это снижение сопротивления, экранирование крылом шума от двигателя и защита от попадания посторонних предметов при взлете и посадке. Применение современных профилей позволило сохранить ту же скорость, что и у предшественников — 830–850 км/ч», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что концепция перспективного малошумного авиалайнера нового поколения начала разрабатываться ЦАГИ в рамках федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники в 2002–2010 годах и на период до 2015 года». Первые исследования проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе института в 2013 году.