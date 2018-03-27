Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме

В столице Мьянмы состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины создания вооруженных сил республики. Он начался затемно, так как к 9 часа утра стало очень жарко.

После прохода 35 парадных коробок на специально построенный плац должны были выехать танки Т-72 и станции ПВО «Печора-2М», но в этом году тяжелую технику отменили. Зато оставили авиационную часть.

Главный ударный вертолет армии Мьянмы - российский Ми-35, а главный транспортный - Ми-17. Именно с него на парадную площадь высадился десант спецназа.

Кульминацией торжества стал пролет пяти истребителей Миг-29.

Надо отметить, что освещать парад в Мьянме иностранных журналистов пригласили впервые в истории этой страны. Уникальной возможностью воспользовались журналисты телеканала «Звезда».

Съемочная группа программы «Военная приемка» готовит в Мьянме выпуск о применении российской боевой техники в условиях тропиков.