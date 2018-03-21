Стали известны подробности о двигателе для нового Ту-160М2

В 2018 году ПАО «Кузнецов» должен поставить Минобороны четыре двигателя для испытаний, в ходе которых будут подтверждены заявленные характеристики. После этого «Туполев» заключит с предприятием заказ на поставку двигателей для самолетов, которые будут поступать в войска с 2021 года.

«Что касается строевых самолетов, то с заводом Кузнецова Минобороны заключит прямой контракт на поставку двигателей НК-32», – сказал Борисов.

По словам Борисова, двигатели будут экономичнее на 10%, что позволит значительно увеличить дальность полета ракетоносцев.

Ту-160М2 – модернизированный вариант бомбардировщика Ту-160. Первый полет бомбардировщика Ту-160М состоялся в январе текущего года на Казанском авиационном завода в ходе его посещения президентом России Владимиром Путиным.