Создан проект модернизации большого десантного корабля «Иван Грен»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) готово предложить Минобороны РФ модернизированный проект большого противолодочного корабля (БДК) типа «Иван Грен», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Власова.

По словам Власова, Невское ПКБ готово представить Минобороны РФ проект модернизированного корабля.

Он отметил, что у корабля будут улучшены обитаемость и ходовые качества.

«Иван Грен» – российский большой десантный корабль проекта 11711.

Ранее сообщалось, что корабль будет передан флоту к концу весны.