«Тигры» наши быстры: российский бронеавтомобиль прошел тест-драйв в Арзамасе

В автопарках российских Вооруженных сил и спецслужб сегодня немало моделей полноприводных бронированных внедорожников, однако по-настоящему массовых бронемашин 4х4 для перевозки личного состава у нас две – «Рысь» и «Тигр».

Чтобы оценить «Тигры» последних версий, отправляюсь в Арзамас. Руководство Военно-промышленной компании предоставило возможность не только осмотреть сборочные цеха, но и проехать на любом из выпускаемых для армии внедорожников. Как в качестве пассажира, так и за рулем.

Мой выбор – «Тигр» модификации ГАЗ-233014. Это бронированный вариант машины для Вооруженных сил, весом более 7 тонн (вес гражданских внедорожников, без брони – от 3,5 тонн). Двигатель — дизель 215 л.с., коробка — 5-ступенчатая механика. Движок «родной», ярославский. Есть еще двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом.

Попасть в этот броневик сложнее, чем на первый взгляд кажется. Дверь очень тяжелая (60 кг) и с тугими ручками. Но если ты справился с ней — проблем больше не будет.

С места водителя обзор нормальный, с поправкой на то, что перед глазами у тебя толстое пулестойкое стекло, соответственно, площадь остекления не слишком велика. После первого же круга по полигону мой «Тигр» был в грязи «по самое не балуй». Зато шел он по полигонным хлябям легко и мягко: независимая подвеска на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами игнорирует все неровности. Скорость семитонная машина набирает легко, и запаса мощи у нее хватает. Время разгона до 100 км/ч — от 23 до 35 секунд. Но, с другой стороны, это ведь броневик для армии, а не спортивный болид.

Кстати, о двигателях. В начале производства на «Тигры» ставили американские турбодизели Cummins B-180, B-205 и B-215, а также собранный на ГАЗе лицензионный Steyr. Мощностью эти движки были от 150 до 205 л.с. и крутящим моментом от 420 до 700 Нм.

На полигоне я смог оценить две машины: с 205-сильным американским двигателем, и с 215-сильным ярославским. Ярославский турбодизель ЯМЗ-5347-10 с максимальным крутящим моментом 735 Нм и 215 «лошадями» на фоне «американца» выглядит выигрышно. Читать далее…