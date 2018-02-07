«Вертолеты России» завершили испытания вертолета Ми-171Е2 с новым двигателем

Машина разработана Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля и будет серийно производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе.

В ходе испытаний Ми-171Е2 удалось добиться улучшения всех основных характеристик машины.

«Было достигнуто повышение эффективности работы вертолета на больших высотах, увеличение грузоподъемности, максимальной и крейсерской скоростей, скороподъемности, запаса путевого управления, а также снижение уровня шума от несущего и рулевого винтов», – говорится в сообщении холдинга.

Главная особенность Ми-171Е2 – новая силовая установка и несущая система. На вертолет установлены двигатели ВК-2500ПС-03 повышенной мощности с цифровой системой управления FADEC.

Кроме того, модернизирован фюзеляж, установлены модифицированные хвостовая и килевая балки, стабилизатор увеличенной площади.

При создании новой машины учитывали специфику эксплуатации ранее поставленных вертолетов производства У-УАЗ в высокогорных странах – Китае, Пакистане, Иране, а также в государствах Латинской Америки.