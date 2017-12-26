БДК «Иван Грен» может быть передан ВМФ России в ближайшие дни

Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 вышел на завершающую стадию государственных испытаний, сообщил гендиректор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов. По его словам, передача корабля военным может состояться в уходящем, 2017 году.

«БДК "Иван Грен" может войти в состав ВМФ России до конца этого года», – сказал он.

Неделю назад новейший корабль успешно провел первые стрельбы и проверку корабельной артиллерии в Балтийском море. Его испытания впечатлили западные СМИ. По их мнению, появление такого корабля у ВМФ РФ серьезно расширит боевые возможности России на море и в отдаленных регионах.

Корабль проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171. На вооружении у него стоят универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М» дальностью действия около 20 километров. На палубе корабля базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой Ка-29.

БДК «Иван Грен» способен принять на борт до 13 танков или до 36 БМП, а также десантно-штурмовые подразделения.

Напомним, накануне Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» передал ВМФ России третий фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров».