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Зимняя «Гонка героев» стартовала на полигоне Алабино

Алена Миронова
12:08 06.02.2021
Как рассказала руководитель проекта Ксения Шойгу, первый международный чемпионат пройдет в России уже в сентябре этого года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один из самых популярных спортивных проектов страны - «Гонка героев» - провел первый в этом году массовый забег на полигоне в Алабино.

Почти две тысячи человек решили штурмовать зимние препятствия. На трассе длиной шесть километров их ждали более трех десятков испытаний: скалодромы, пирамиды, снежные горы и финальный семиметровый «Эверест». Участники могут бежать в команде или же ставить рекорды в индивидуальной гонке.

У популярного проекта сотни тысяч поклонников по всей стране. «Гонка героев» даже стала официальным видом спорта. Как рассказала руководитель проекта Ксения Шойгу, первый международный чемпионат пройдет в России уже в сентябре этого года.

«Мы ждем огромное количество стран. По крайней мере сейчас заявились около 37 государств на визовую поддержку. Будем стремиться всем помочь и всех допустить для того, чтобы соревнования действительно были интересными, честными и справедливыми», - рассказала Ксения Шойгу.

Последняя в сезоне 2020 года «Гонка героев» в Алабино собрала рекордное количество участников - более трех тысяч. Участники преодолели трассу с множеством препятствий с разными уровнями сложности.

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