Шойгу заявил, что в военных округах создадут центры психологической работы

Центры психологической работы планируется создать в военных округах и на Северном флоте, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

«Следующий вопрос повестки касается создания региональных центров психологической работы военных округов и Северного флота, поговорим о роли и месте психологов в военное время», - сказал он.

Шойгу напомнил, что в октябре 2019 года на заседании коллегии было принято решение реорганизовать психологическую службу по территориальному принципу, а психологов напрямую подчинить командирам.

«Впервые на психологическую службу возложена задача социологического мониторинга в войсках. Благодаря этому мы не только знаем социальную обстановку в Вооруженных силах, но и готовы оперативно реагировать на ее изменения», - отметил министр.

Военные психологи, по словам Шойгу, работают также в больницах, где лечатся пациенты с COVID-19 и в миротворческом контингенте в Нагорном Карабахе.