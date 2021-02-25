Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Киргизии Таалайбек Омуралиев в ходе переговоров в Москве подписали протокол по применению беспилотников на территории республики, сообщает российское военное ведомство.

«Состоялось подписание Протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии, и была утверждена Программа развития стратегического партнерства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год», - говорится в сообщении.

Омуралиев отметил, что утвержденная программа развития стратегического партнерства положительно повлияет на обороноспособность вооруженных сил Киргизии, а также на систему безопасности в Центрально-Азиатском регионе в целом.

Также Шойгу поздравил министра обороны Киргизии с назначением на должность. Главы военных ведомств обсудили взаимодействие Москвы и Бишкека в сфере обороны. Омуралиев поздравил своего российского коллегу с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля.