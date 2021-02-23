Армия Минобороны РФ опубликовало праздничный видеоролик ко Дню защитника Отечества Тамара Астапенкова Честь, достоинство и отвага - именно этими качествами обладают настоящие защитники Отечества, говорится в сообщении Министерства обороны. © Видео: Минобороны РФ, Вконтакте © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ поздравило россиян с Днем защитника Отечества и опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» праздничный видеоролик. «Честь. Достоинство. Отвага. Качества, ценность которых неоспорима во все времена. Именно ими обладают настоящие защитники Отечества, день которых вся Россия отмечает сегодня», - говорится в сообщении Минобороны РФ. Российских военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он пожелал всем здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика