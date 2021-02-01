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Цель на развитие: начальник технополиса «Эра» рассказал о достижениях молодых ученых

Светлана Головина
00:00 01.02.2021
За 2020 год представители технополиса стали участниками 27 мероприятий федерального и международного уровня, включая девять научно-технических конференций и Международный военно-технический форум «Армия-2020».
Цель на развитие: начальник технополиса «Эра» рассказал о достижениях молодых ученых
© Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский рассказал, что увеличение численности операторов научных рот и совершенствование инфраструктуры, а также лабораторной базы позволит в 2021 году добиться новых достижений в интересах укрепления обороноспособности страны.

На данный момент операторы научных рот активно вовлечены во все этапы научной и инновационной деятельности.

«В 2020 году ими было подготовлено более 1000 статей, получено шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации на программный продукт и 92 удостоверения на рацпредложения», - отметил Ивановский в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-лейтенант акцентировал, что с 1 января текущего года количество научных подразделений увеличилось с пяти до восьми и общая численность операторов технополиса возросла на более чем 40%. Разработки молодых ученых важны не только для Минобороны, но и для всей страны. За 2020 год представители технополиса стали участниками 27 мероприятий федерального и международного уровня, включая девять научно-технических конференций и Международный военно-технический форум «Армия-2020».

По его словам, в прошлом году работы велись по 16 приоритетным направлениям. На базе испытательной лаборатории АСУ и информационно-телекоммуникационных систем создано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать систему научно-технической экспертизы, сформирован комплекс программных средств подготовки данных для обучения нейронных сетей на основе сгенерированных многоракурсных портретов военной техники по 3D моделям. Кроме того, создан и апробирован программный продукт «Консенсус», направленный на решение задачи подтверждения подлинности передаваемых по сети документов в процессе электронного документооборота в Вооруженных Силах.

На данный момент для дальнейшего развития инфраструктуры технополиса согласованы проектные решения по завершению строительства и реконструкции трех девятиэтажных научно-лабораторных корпусов и других объектов второй очереди. Помимо этого, для совершенствования нормативно-правовой базы подготовлен проект Федерального закона «О Военном инновационном технополисе «ЭРА». Законопроект позволит получать льготы участникам технополиса в сфере закупок и упростить процедуру заключения договоров аренды.

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