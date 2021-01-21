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«Пока не прошел сапер, не пройдет никто»: военные инженеры РФ рассказали о своей работе в Сирии

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
03:00 21.01.2021
Помимо разминирования территории, российские саперы помогают в восстановлении инфраструктуры и обеспечивают группировку РФ питьевой водой.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские военнослужащие инженерных войск, выполняющие широкий спектр задач в Сирии, в свой профессиональный праздник рассказали журналистам о своей работе. Помимо разминирования освобожденных территорий военные инженеры работают и над обеспечением функционирования российской авиабазы Хмеймим.

Саперы РФ работают в Сирии уже шестой год. На их счету сотни спасенных жизней. И тысячи уничтоженных боеприпасов и мин-ловушек, установленных боевиками. Они участвуют в разведывательно-поисковых мероприятиях, разминировании, устанавливают понтонные переправы через Евфрат, строят оборонительные сооружения.

Военные инженеры ежедневно осматривают дороги Сирии в поисках взрывоопасных предметов. Саперы идут полукругом - так проще обследовать не только дорогу, но и обочины. Часть обезвреженных фугасов стали экспонатами маленького музея в подразделении.

© Минобороны РФ

За годы работы саперы выполняли свою работу в городах Алеппо и Дейр-эз-Зор, а также одном из крупнейших мировых центров античной архитектуры – руинах древнего города Пальмира. На эти и другие территории саперы приходили сразу после того, как их покидали боевики, обнаружив за пять лет более 150 тысяч взрывоопасных предметов.

«Как говорят, пока не прошел сапер, не пройдет никто. Подразделения инженерных войск являются первопроходцами – они проводят инженерную разведку на предмет наличия взрывоопасных предметов», - сказал заместитель начальника инженерных войск группировки сил ВС РФ в Сирии подполковник Павел Реуцкий.

Как говорят сами саперы, лучший помощник при разминировании не техника или интуиция, а служебные собаки. Их в подразделении три. Бельгийская овчарка «Гюрза» тренируется вместе с военнослужащими.

Помимо задач по разминированию, военные инженеры обеспечивают российскую группировку питьевой водой – для этого используются две спецмашины, которые очищают воду через 64 фильтра. По словам военных, в воде из городских сетей и рек много примесей. За годы войны в источники попало столько металла, нефти и бытового мусора, что пить ее просто опасно.

© Минобороны РФ

По словам подполковника Реуцкого, в Сирии перед саперами стоит особенно непростая задача. За годы войны боевики изучили опыт множества локальных конфликтов прошлых лет и выработали собственный. При изготовлении кустарных боеприпасов и взрывных устройств, обезвреживанием которых занимаются саперы, они применяют технологии, с которыми российским военнослужащим не приходилось сталкиваться ранее в таком объеме.

«Мы видим здесь опыт Афганистана, первой и второй чеченских кампаний. Отличительной особенностью здесь является то, что взрывные устройства, как правило, изготавливаются с применением производственных станков, которые были захвачены на заводах в Сирии. Поэтому они (боевики – прим.ред.) имеют возможности для кустарного изготовления не только взрывных устройств, но и боеприпасов для артиллерии, причем, даже реактивной – систем залпового огня», - отметил подполковник.

С 2015 года, когда российские военнослужащие были дислоцированы на Хмеймиме, случаев обнаружения взрывных устройств на территории самой базы не было. Однако, саперы находили потенциально взрывоопасные предметы неподалеку за периметром ограждений.

Работают инженерные войска не только с взрывоопасными предметами – на их плечах строительство и поддержание защитных сооружений, а также обеспечение Хмеймима электричеством и, самое главное, чистой водой. Зимой авиабаза потребляет около 25 кубометров воды ежедневно, летом, когда в Сирии сильная жара – вдвое больше.

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