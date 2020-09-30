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Путь к миру: как проходила военная операция в Сирии

Максим Гриценко
04:46 30.09.2020
Тридцатого сентября исполнилось пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Осень 2015-го. На фронтах в Сирии критическое положение. Не хватает, людей, техники, боеприпасов. Боевики захватили 70 процентов всей территории республики и готовятся к штурму Дамаска. Еще немного и такого государства как Сирия уже могло не быть на карте мира. Президент Сирийской Арабской Республики обращается за помощью к России. Тридцатого сентября наши Воздушно-космические силы наносят первые удары по позициям боевиков.

За пять лет спецоперации в Сирии российские военные летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов, уничтожили сотни тысяч пунктов управления, складов с боеприпасамси, лагерей подготовки террористов. Значимого успеха достигнуть удалось уже в 2017 году. Запрещенные в России террористические организации ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра» были разгромлены.

Уничтожали боевиков и дистанционными ударами. Например, пуски «Калибров» из акватории Каспийского и Средиземного морей. Цели поражены высокоточными ракетами в Пальмире и Хаме. При поддержке российской авиации освобождены крупнейшие города Сирии - Хомс, Дейр-эз-Зор, Алеппо. Наши саперы разминируют древнюю Пальмиру, сотни гектаров территории в других провинциях.

Особая роль - у Центра по примирению враждующих сторон, который создали в Сирии российские военнослужащие. При поддержке военной полиции его сотрудники организуют гуманитарные коридоры, доставляют сотни тонн помощи в самые отдаленные уголки страны. Беженцам помогают не только продуктами питания и предметами первой необходимости, но еще и стройматериалами для восстановления школ и больниц. Военные медики ведут прием населения.

Чрезвычайно важно, что за время спецоперации российские военнослужащие получили колоссальный боевой опыт. В Сирии буквально за месяцы возвели две военные базы- авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус. Россия основательно и надежно закрепилась в средиземноморском регионе.

Сейчас, когда большая часть Сирии освобождена, власти занимаются возвращением из сопредельных государств своих соотечественников, восстанавливают фабрики и заводы, поднимают  на должный уровень и медицину, в большинстве провинций дети могут свободно ходить в школы. Санкции Запада - похоже сейчас основная проблема, но это уже вопрос не военного характера. Главное, что судьба страны, которой уже могло не быть без поддержки России, решается теперь не на передовой танками и самолетами, а на политической арене.

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