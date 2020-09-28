Танкисты ЦВО отразили ночную атаку «противника» под Оренбургом

Танковые подразделения Центрального военного округа отразили ночную атаку условного противника в ходе тактических учений на Тоцком полигоне под Оренбургом.

По легенде условный противник при поддержке тяжелой бронетехники и минометов, используя темное время суток и фактор внезапности, намеревался прорвать оборону. Ночное наступление неприятеля было зафиксировано с помощью БПЛА.

Экипажи танков Т-72 последней модификации Б3, используя многоканальные тепловизоры «Сосна-У», обнаруживали цели на дальностях до 3 километров и уничтожали их из 125-миллиметровых орудий. Действия танкистов поддерживали самоходные гаубицы «Мста-С», которые подсвечивали поле боя осветительными снарядами и поражали огневые точки «противника» осколочно-фугасными снарядами.

За розыгрышем тактического эпизода наблюдал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, который находится с инспекцией в воинских частях и соединениях 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Тоцком гарнизоне. Он высоко оценил действия подразделений на поле боя в ночное время.

Всего в учениях были задействованы более 1 тыс военнослужащих и свыше 120 единиц техники.