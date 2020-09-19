Армия Пилоты Ан-26 отработали взлет и посадку на грунтовую полосу под Екатеринбургом Кирилл Васин Перед приземлением экипаж провел воздушную разведку. © Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Под Екатеринбургом в небо подняли тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-26. Летчики отрабатывали взлет и посадку на грунтовую полосу. Перед приземлением экипаж провел воздушную разведку. Прежде, чем садиться в незнакомой, неподготовленной для самолетов местности, необходимо оценить ее размеры. При этом, нужно верно выбрать точку касания с учетом плотности грунта. Любая ошибка, если не подготовиться, может стать роковой. Пилоты успешно справились с заданием. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует