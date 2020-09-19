Пилоты Ан-26 отработали взлет и посадку на грунтовую полосу под Екатеринбургом
Перед приземлением экипаж провел воздушную разведку.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Екатеринбургом в небо подняли тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-26. Летчики отрабатывали взлет и посадку на грунтовую полосу.
Перед приземлением экипаж провел воздушную разведку. Прежде, чем садиться в незнакомой, неподготовленной для самолетов местности, необходимо оценить ее размеры.
При этом, нужно верно выбрать точку касания с учетом плотности грунта. Любая ошибка, если не подготовиться, может стать роковой. Пилоты успешно справились с заданием.