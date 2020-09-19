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«Юнармейскую карусель» посетили более 20 тысяч человек

Алексей Баранов
07:44 19.09.2020
По окончании «Юнармейской карусели» всех участников ждали памятные и запоминающиеся подарки.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»

Активисты «Юнармии» организовали в рамках «Клуба болельщиков АрМИ-2020» интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель». За период проведения армейских игр его посетили более 20 тысяч человек.

«У каждого юнармейца свои мечты, но мне бы хотелось, чтобы у каждого юнармейца была одна даже не мечта, а цель - стать настоящим профессионалом и защищать, и любить свою Родину», - отметил при посещении «Юнармейской карусели» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Юнармейцы изучали в игровой форме семь тематических площадок, знакомясь с развивающими направлениями «Юнармии». Юнкоры соревновались в скорости и точности чтения на суфлере, а в секции «Танковый биатлон» юнармейцы моделировали танковый бой, используя технику на радиоуправлении. Юные саперы учились обнаруживать предметы в земле с помощью самого современного оборудования.

На площадке «Юнтех» с помощью виртуальных тренажеров можно было посетить трехмерную экскурсию по технополису «Эра» и испытать оружие победы в виртуальной реальности. На курсах молодого юнармейца молодые люди учились собирать и разбирать автомат на время, а также оказывать первую помощь. 

В секции «Краеведение» команды соревновались в скорости сборки карты России, демонстрируя свои навыки географии. На территории секции «Творчество» юнармейцы показывали свои танцевальные навыки. 

На время работы АрМИ-2020 «Юнармейская карусель» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк» превратилась в фан-зону, где посетители смогли подробнее узнать о самом массовом и популярном в России военно-патриотическом движении.

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