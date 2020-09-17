Минобороны РФ реализует план повышения мобилизационной готовности армии и флота

Российское военное ведомство повышает план мобилизационной готовности армии и флота, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для дальнейшего повышения мобилизационной готовности армии и флота нами выполняется соответствующий план, увязанный по целям, задачам и срокам проведения с мероприятиями других государственных органов», - сказал он в четверг на заседании Коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что с 2019 года проводятся комплексные мобилизационные учения под руководством командующих войсками военных округов и Северным флотом, где отрабатывается весь спектр мероприятий перевода войск, органов государственной власти и экономики регионов на работу в условиях военного времени.

По словам министра, призывные комиссии по мобилизации и штабы территориальной обороны возглавляют губернаторы, что повышает качество выполнения мобилизационных мероприятий.