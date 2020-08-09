Су-27 перехватил самолет радиотехнической разведки ВМС США над Черным морем

Сегодня, 9 августа, над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту. Он был идентифицирован как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота американского самолета-разведчика от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ американским самолетом-разведчиком не допущено.

На этой неделе три истребителя Су-35С поднимались в воздух над нейтральными водами Тихого океана, так как была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель. Стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США был сопровожден российскими истребителями над акваторией Охотского моря.