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«Армия-2020»: командующий войсками ЮВО проверил готовность форума в Ростовской области

Ирина Егорова
14:00 09.08.2020
Впервые на Форуме военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения ЮВО покажут мастерство в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль на время и установке двигателя на штатное место.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Минобороны

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников проверил готовность площадок Международного военно-технического форум (МВТФ) «Армия-2020» на Самбекских высотах в Ростовской области. Торжественное открытие состоится 27 августа. Площадки форума готовы принять более 50 тысяч зрителей, также можно будет поучаствовать онлайн - трансляция будет вестись из 14 субъектов РФ.

Впервые будет продемонстрирована «Партизанская деревня» оборудованная в лесном массиве. Она состоит из штаба, замаскированных огневых позиций артиллерийских орудий, полосы препятствий, мест для проживания и питания «партизан», а также медицинского пункта, шалашей и землянок. А военнослужащие будут одеты в историческую форму.

Впервые в в программе Форума выступят военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения ЮВО. Они покажут мастерство в сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колеса на автомобиль на время и установке двигателя на штатное место.

Одним из самых зрелищных этапов МВТФ ЮВО является динамический показ боевых возможностей вооружения и техники.

Также программа подразумевает выполнения имитации нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника экипажами вертолетов Ка-52 «Аллигатор».  

Тактический десант ЮВО совершит беспарашютное десантирование по штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» под прикрытием «Аллигаторов».

Разбирать завал, прокладывать колонные пути через условно минно-взрывные заграждения, рыть котлован и восстанавливать часть разрушенной мостовой переправы будут инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика МТУ-72.

В тактических эпизодах современного боя будут представлены зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».

Гостей и зрителей ждут спортивные мероприятия и культурно-развлекательная программа: выступление художественных коллективов военного округа, соревнования среди зрителей по гиревому рывку, дартсу, стрельбе из лука, арбалета и пневматических винтовок «Снайпер». Юнармейцы посостязаются в преодолении полосы препятствий и перетягивании каната.

Для желающих поступить на военную службу по контракту в войска ЮВО будет развернут новейший мобильный пункт отбора граждан.

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