Вакцину от коронавируса представили в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках военно-технического форума «Армия-2020»

Первую в мире вакцину от коронавируса представили на военно-техническом форуме «Армия-2020». В ее создании участвовали специалисты 48-го центрального научно-исследовательского института Минобороны. Препарат демонстрируется в музее «400 лет военной медицине», который открыт в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Как сообщил сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко, уже на следующей неделе начнется отбор добровольцев для проведения пострегистрационных испытаний вакцины.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат был разработан Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. Он прошел все необходимые проверки и был признан безопасным и эффективным.