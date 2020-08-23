Шойгу: более 600 человек награждены за участие в строительстве Главного храма ВС РФ

Более 600 человек награждены ведомственными и государственными наградами за участие в строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время церемонии чествования награжденных.

«Я поднялся на эту сцену, чтобы сказать слова благодарности и поклониться всем тем, кто принял участие в сооружении этого храма. Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать спасибо, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится», - сказал министр обороны.

Он добавил, что на проектирование, строительство храма и галереи «Дорога памяти», а также работу в российских и зарубежных архивах ушло 538 дней.

«Нам хотелось, и, я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского союза, на стороне России», - уточнил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что сегодня в галерее хранится 33 миллиона имен и фотографий. Он отметил огромный труд большого количества волонтеров, художественного и технического советов, строителей. Шойгу уточнил, что в некоторые дни на площадке работали до восьми тысячи строителей.

«И хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось», - добавил министр обороны.

Он выразил благодарность архитекторам и всем тем, «кто вложил сюда хотя бы рубль». Шойгу добавил, что таких людей были десятки тысяч. Так же слова благодарности глава Минобороны РФ высказал в адрес компаний, которые бесплатно привозили кирпич, бронзу, алюминий, а также обеспечивали бесплатно стройплощадку кранами.

«Поэтому он, действительно, народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда!, - сказал Шойгу.

Отдельные слова благодарности он высказал военным атташе, которым удалось собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.