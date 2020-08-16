Су-27СМ поднимался в воздух над Черным морем для опознания приближающегося к границе РФ самолета ВМС Италии

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Об этом сообщили сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии», - говорится в сообщении.

После разворота самолета ВМС Италии от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27см проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации итальянским самолетом не допущено.