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Су-27СМ поднимался в воздух над Черным морем для опознания приближающегося к границе РФ самолета ВМС Италии

Кирилл Кунецкий
14:12 16.08.2020
Нарушения Государственной границы Российской Федерации итальянским самолетом допущено не было.
Су-27СМ поднимался в воздух над Черным морем для опознания приближающегося к границе РФ самолета ВМС Италии
© Фото: Минобороны РФ

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Об этом сообщили сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии», - говорится в сообщении.

После разворота самолета ВМС Италии от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27см проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения Государственной границы Российской Федерации итальянским самолетом не допущено.

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