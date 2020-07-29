Ракетные комплексы «Панцирь-С1» провели стрельбы в Арктике

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» уничтожили мишени, имитирующие военную технику противника во время учений на арктическом острове Котельный. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В ходе учений военнослужащие обороняли берег от высадки сил «вражеского» десанта. Мишени расположили на удалении до трех километров, все они были поражены артиллерией комплекса.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Система способна совмещать систему захвата и сопровождения целей с пушечно-артиллерийским вооружением, создающим непрерывную зону перехвата цели от 5 м в высоту и 200 м дальности до 15 км в высоту и 20 км дальности, даже без внешней поддержки. Схожие характеристики имеет ЗРК «Тор», однако в нем отсутствует пушечное вооружение и он установлен на гусеничном шасси.

Предполагается, что в будущем комплекс «Панцирь-С1» полностью заменит в Российской армии ЗРПК «Тунгуска».