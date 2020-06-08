Подготовка к 24 июня: по всей стране проходят репетиции Парада Победы

В Параде Победы в Санкт-Петербурге задействуют почти пять тысяч военнослужащих Западного округа. Бойцы уже начали подготовку к торжественному смотру на Дворцовой площади.

Занятия на плацу проходят утром и после обеда, с соблюдением всех мер предосторожности. Солдаты и офицеры в масках и перчатках, а территорию части постоянно дезинфицируют специалисты войск РХБЗ. То же самое происходит и на полигоне, где тренируются экипажи бронетехники: обработку проходят все машины – от тяжелых гаубиц Мста-С до ракетных комплексов «Искандер».

Репетиции стартовали и в Екатеринбурге - парадную колонну по традиции возглавит исторический танк Т-34. Машина, задействованная в тренировках, освобождала столицу Чехословакии. Также зрители увидят модернизированные танки Т-72Б3 - они будут впервые участвовать в параде.

Активно готовятся к празднику и на другом конце страны, в Хабаровске. Специально для участия в Параде Победы самоходные пушки «Малка» преодолели несколько сотен километров из Амурской области.

2С7М «Малка» - самоходное артиллерийское орудие калибра 203-мм, модернизация 2С7 «Пион». Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Установка была создана еще в 1985 году на базе артиллерийской установки 2С7 «Пион».

На вооружение советской армии 2С7М «Малка» была принята в 1986 году. В рамках модернизации, проведенной «Уралтрансмашем», была заменена коробка передач, механизм распределения, а также агрегаты энергообеспечения. Также установили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки информации.